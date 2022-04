Incendio di viale Cellini: stabile inagibile, fatale il forte vento

VALENZA - Quattro squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato per circa sei ore, fino all'una di notte di ieri per domare l'incendio alla palazzina di viale Cellini a Valenza.

Lo stabile, dove vivevano due famiglie (non ci sono stati feriti nonostante l'intervento dei sanitari del 118) è ora transennato. Manca solo il provvedimento per confermare, negli atti, la sua inagibilità (sarà emessa un'ordinanza nelle prossime ore). Carabinieri e vigili del fuoco sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Il rogo sarebbe divampato da un terrazzino, dove gli affittuari dell'appartamento all'ultimo piano pare stessero facendo una grigliata. Grazie al forte vento le fiamme si sono rapidamente prorogate a una copertura e da lì si sono diffuse in buona parte del tetto.

Nonostante un primo tentativo dei residenti e il tempestivo arrivo degli operatori, l'avanzare del rogo è stato inesorabile e ha comportato il crollo parziale della soletta tra sottotetto e secondo piano della palazzina.

Nei pressi dello stabile, nel corso della serata, sono accorsi anche il sindaco Maurizio Oddone e il vicepresidente del Consiglio Comunale Guido Capuzzo. Tra gli operatori anche la protezione civile.