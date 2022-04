Addio a Renato Razzolini, 'ragazzo' di San Rocco

ALESSANDRIA - "Se ne è andato, in punta di piedi, uno di noi, ragazzi di San Rocco". L'annuncio e molti messaggi di cordoglio, anche sui social, per Renato Razzolini, 68 anni, morto nella notte.

'Jack', come lo avevano ribattezzato gli amici, aveva lavorato a lungo all'istituto 'Fermi' e sono tanti gli ex allievi, docenti e colleghi che, in queste ore, ricordano la sua professionalità e la sua simpatia.

Tifoso dell'Alessandria, fin dall'epoca della nascita degli Ultras '74, aveva collaborato anche con emittenti radiofoniche locali.

Due anni fa, proprio in questi giorni, la scomparsa della compagna, Enza Ferrari, sindacalista alla Cgil Scuola. Lascia la mamma. Il funerale sabato, alle 9, nella chiesa parrocchiale di San Michele, dove venerdì, alle 18.30, sarà recitato il rosario.

"Ciao Renato, amico di tutti noi, vogliamo ricordarti sempre allegro, sorridente, con la battuta pronta - il pensiero di Mario Di Cianni, a nome di tutto il gruppo di San Rocco - Fai buon viaggio ragazzo del '74".