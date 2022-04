La Santa di oggi, 20 aprile è, Sant’Agnese Segni di Montepulciano

La vita della Santa

Agnese Segni nacque il 28 gennaio 1268 a Gracciano. Molto presto sentì il fascino della spiritualità. A nove anni chiese ai genitori di voler entrare tra le suore del “sacco”. Fu ben accolta e molto presto si accorsero di quale tesoro avessero tra loro.

Nel 1283, i proprietari del castello di Proceno si recarono a Montepulciano per chiedere alcune suore per la loro terra: Agnese fu tra le prescelte. Tutta la popolazione ben presto si rese conto delle virtù di Agnese, della sua umiltà e del grande amore per la preghiera. Le si attribuiscono anche molti miracoli. Dopo 22 anni tornò nella sua Montepulciano. Agnese fu angelo di pace anche nel risolvere le controversie tra varie famiglie nobili della sua città.

Convinta dal medico e dalle consorelle, Agnese nel 1316 si recò alle terme di Chianciano e la sua presenza giovò a molti malati sui quali operò vari miracoli. Quelle acque però non scorrevano per lei. Infatti dopo poco tempo si ammalò gravemente.

La morte

Agnese, morì il 20 aprile del 1317. Data la grande fama di santità di suor Agnese, le suore e i frati pensarono di imbalsamare il corpo. Non fu necessario perché dalle mani e dai piedi della santa cominciò a stillare un liquido odoroso in così gran quantità che se ne riempirono diverse ampolle e ne restarono impregnati i panni dove il corpo giaceva.

Cinquanta anni dopo la morte il corpo di Sant’ Agnese era ancora intatto.