Lia: "Fuga di Sapori, che bella idea!"

Anche Lia, una delle protagoniste dell'11esima edizione di Masterchef Italia, è rimasta stupita dalla bontà dei prodotti coltivati e preparati dai detenuti del penitenziario alessandrino coinvolti nel progetto della cooperativa Idee in Fuga.

Come può testimonia questa storia di Instagram, la cuoca e ormai star dei social è stata coinvolta insieme agli altri chef Carmine, Dalia e Christian da Carmine Falanga (presidente della cooperativa) per assaggiare e promuovere delizie come la crema spalmabile Brigantella, la Sbirra, i golosissimi sottoli... E chissà che non sia possibile una loro visita in città.

