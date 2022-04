Alessandria - Reggina: tutto esaurito in Nord

ALESSANDRIA - Un count down iniziato già ieri, quando i tagliandi ancora a disposizione nella Nord erano poco più di 450. Già nel primo pomeriggio scesi a 145 e, ora, si può annunciare il "tutto esaurito" nel cuore pulsante del tifo grigio.

Un record che mancava da alcune stagioni, dai campionati pre covid. Segno che tutti sono pronti a lottare fino alla fine, perché, come recita la tshirt di Museo Grigio, "Bisogna crederci".

Ancora disponibili tagliandi negli altri settori: 420 in rettilineo, dove c'è anche la promozione per gli Under 16 a 5 euro, 293 in laterale scoperta, 173 in laterale coperta, 71 in centrale, 68 nelle poltrone bordocampo, 13 in tribuna d'onore, con due giorni a mezzo per acquistarli. Gli ospiti sono a quota 400, 253 biglietti ancora liberi, c'è tempo fino alle 19 di domenica.

Domani la prevendita proseguirà in tutti i punti della rete Vivaticket, domenica e lunedì on line, nella giornata di domenica, dalle 15 alle 20, anche alla Soms di Oviglio, Grigi Club Gino Armano, telefonando al 347 4165122.

Alessandria - Reggina, attenzione alla voglia di rivincita I tifosi si aspettano una replica di orgoglio al 4-0 dell'andata. Stellone deve cambiare

Sciarpe e bandiere

Dalla Nord l'appello a tutti i tifosi per lunedì. "Portate sciarpe, bandiere, pezze, tutto quanto serve per creare una coreografia speciale. E indossate qualcosa di grigio". Il colore dell'identità.