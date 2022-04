Casale celebra le vittime d’amianto: «Le morti non si sono mai fermate»

CASALE – Giuliana Busto, presidente di Afeva, e Mario Saldì, autore dello spettacolo ‘La stessa aria’ che andrà in scena venerdì 29 aprile al Parco Eternot, raccontano il senso delle celebrazioni legate alla Giornata delle vittime dell’amianto, il cui ricco palinsesto (da domani fino al 1° maggio, con il clou il 28, la data esatta della giornata) è stato presentato oggi nella sede di Afeva.

«Le vittime non si sono mai fermate, così la malattia. Abbiamo il dovere di parlare di queste persone che muoiono ogni giorno» spiega la Busto.

«Parleremo di Eternit, con il tema del lavoro, cosa significa oggi, e poi di cosa è in grado di fare una comunità per cambiare le cose» commenta Saldì.