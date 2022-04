Autosped domina Vicenza. Ora i playoff con Brescia

VOGHERA - La vittoria ritrovata, 87-62, i conti che si chiudono con Vicenza: dopo un primo quarto un po' troppo contratto Autosped dilaga e dimostra di essere pronta per gli spareggi scudetto. Successo dedicato anche alla capitana Claudia Colli, in panchina per sostenere le compagne, infortunata nell'ultimo allenamento, sospetta lussazione alla spalla (ma si spera di entità lieve), da valutare in settimana.

Rulli mvp con 19 punti, in doppia cifra anche Bonasia (16) e Ravelli (14).

Sulla strada delle giraffe, nei quarti, c'è di nuovo Brescia, che chiude al terzo posto, grazie al successo di 4 su Carugate, mentre Milano cade con Crema di 6 ed è quarta.

10' con il freno

Il primo quarto è da dimenticare, Castelnuovo fatica a trovare il canestro, Vicenza la doppia, 6-12, e va anche a +10, 10 - 20. Nel finale un break di 5-0 rimette in corsa le giraffe, comunque sotto, 15-22, al primo intervallo.

Il secondo quarto inizia con un 10-0 per la squadra di Caraccio - Lazzari (Balduzzi ancora sugli spalti a soffrire, per il secondo turno di squalifica), che vale il primo vantaggio. Botta e risposta per qualche minuto, Sturma e Villaruel tengono in gioco le vicentine, ma un altro allungo spacca decisamente la gara, punti da tutto il quintetto, anche Bonasia si sblocca e una bomba di Rulli vale il +9. Vicenza lima di pochissimo il gap, 42-34, all'intervallo lungo, con un parziale devastante, 27-12, che indicano chiaramente la svolta.

L'allungo decisivo

Nel terzo quarto Autosped ritorna con la stessa fame e le stesse percentuali alte e fa il vuoto, 22 punti di vantaggio all'ultima pausa, 71-49, concedendo quasi nulla con una ritrovata intensità difensiva e solidità sotto le plance, che saranno fondamentali nei playoff. La partita è saldamente nelle mani delle giraffe, che possono vendicarsi con gli interessi del brutto ko dell'andata.

L'ultima frazione si apre con un canestro di Rulli che replica, e anche Gatti fa la sua parte. A metà il margine è di 27 punti, serata importante anche per Bernetti, con una bomba che risponde a Villaruel, la migliore delle vicentine, una dell top marcatrici del girone nord. Anche De Pasquale ritrova il tiro da 3, l'ultimo punto è di Cassani dalla lunetta, 87-62

AUTOSPED - VICENZA 87-62



(15-22, 42-34, 71-49)

Autosped:Ravelli 14, Rulli 19, Bonasia 16, De Pasquale 9, Gatti 8, D'Angelo 6, Castagna, Bernetti 5, Bonvecchio 7, Cassani 1, Francia 2. Ne: Colli. All.: Caraccio

Vicenza: Monaco 8, Sturma 6, Reschinglian 2, Chrysanthidou 8, Tagliapietra 9, Tonello 3, Bellon, Garzotto, Mioni 8, Villaruel 18. All.: Ussaggi