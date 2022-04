Valenza: bocconi avvelenati in zona piscina

VALENZA - Alcuni presunti bocconi avvelenati sono stati rinvenuti nel corso della mattinata nella zona della piscina di Valenza.

Ad accorgersene i padroni di alcuni cani, che hanno contattato la Polizia Locale, rapidamente intervenuta sul posto.

Si tratta di polpette di sale, al cui interno è collocato il boccone probabilmente velenoso (servirà attendere il risultato delle analisi del caso). Verosimilmente sono stati collocati per colpire gli animali selvatici ma rischiano di rappresentare un pericolo mortale anche per quelli domestici, come i cani.

Ora risultano essere stati rimossi.