Alessandria - Reggina: domani botteghini aperti

ALESSANDRIA - Botteghini aperti al Moccagatta. Non succedeva da tre stagioni, ma domani è una gara fondamentale, e ci sono ancora 670 biglietti a disposizione, nei vari settori.

La società ha deciso di riattivare, per la gara con la Reggina, le biglietterie: lato tribune sarà aperta dalle 11 alle 15, verso la Nord (che è esaurita) dalle 13 alle 15, ma si potranno acquistare i tagliandi in tutti i settori.

Per gli ospiti la prevendita, chiusa alle 19, ha registrato oltre 550 biglietti acquistati dai sostenitori reggini, che vivono in zona o in altre regioni al Nord.

Cancelli aperti dalle 13, e la raccomandazione è arrivare presto, per non creare code ai tornelli.

"La risposta dei tifosi, anche quelli che normalmente non sono abituali frequentatori - scrivono i Supporters 99 - fa capire, se ancora ce ne fosse bisogno, quanto sia importante la partita di domani. Invitiamo tutti a rendere il clima infernale: lo stadio deve essere una bolgia. Dalla squadra vogliamo lo stesso atteggiamento: grinta, cuore e cattiveria agonistica. La Nord, e tutto il Mocca, saranno in campo con voi".

Dubbio Menez

Roberto Stellone, che non ha rilasciato interviste pregara, ha convocato 21 giocatori per la gara di domani: la novità è il 2005 Mario Paura, difensore della Primavera. In porta ballottaggio tra Turati e Micai, il secondo in leggero vantaggio. C'è il dubbio Menez, che pare destinato, inizialmente, alla panchina, ma resta in corsa per una maglia, al posto di Montalto o di Cortinovis.

