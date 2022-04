Dal Papa con i prodotti monferrini

ROMA - E' giunta a Roma la comitiva partita da Vignale. I cento monferrini, domani, parteciperanno all'incontro con papa Francesco, al quale consegneranno un cesto di prodotti del nostro territorio.

La delegazione è guidata dal sindaco, Tina Corona, e dal parroco, don Andrea Tancini.

L'incontro fa seguito al ringraziamento che il Pontefice ha rivolto ai vignalesi per avere accudito e sostenuto John, un ghanese di 25 anni, ospite nella nostra zona. Gravemente malato, ha deciso di tornare in Africa. A Vignale si sono dati da fare, anche economicamente, per esaudire il suo desiderio