Addio a Gigi Siri, volontario e sportivo

ALESSANDRIA - Lutto nel mondo del volontariato alessandrino. Si è spento Luigi Siri, Gigi, colonna di Anteas Trasporto Amico, da molti anni, nella 'squadra' che, nella prima fase della pandemia, e poi anche nella seconda, aveva svolto il servizio Sos Farmaci e accompagnato centinaia di persone nei centri vaccinali, migliaia di chilometri percorsi, ad Alessandria e provincia, per portare medicine a chi era chiuso in casa, ai malati che necessitavano farmaci speciali per continuare le terapie.

Una figura inconfondibile, in sella alla sua bicicletta, la divisa dell'associazione che portava con grande orgoglio, un sorriso per tutti, un saluto, una battuta e un colpo di pedale, fischiettando.

"Perdiamo un amico speciale, generosa, sempre pronto a mettersi a disposizione. Non conosceva giorni di pausa - ricordano i volontari di Trasporto Amico - a qualsiasi ora ci fosse un servizio da fare, Gigi ha sempre risposto presente. Grande disponibilità e sensibilità".

In occasione dei festeggiamenti per i 25 anni di Anteas, Gigi aveva ricevuto un encomio per la sua attività.

La malattia non gli ha dato scampo. Lo piangono la moglie, le figlie e gli adorati nipoti. E, anche, il mondo sportivo, perché Gigi Siri era attivissimo al Centro Don Stornini ed eccellente giocatore di boccette.

Oggi, alle 19, il rosario nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria. Dove, domani, alle 11, sarà celebrato il funerale.