Capolavoro Autosped, Brescia si arrende

BRESCIA - Bella così Autosped non è stata mai. Neppure nell'andata, in casa, proprio con Brescia, battuta di 27 punti.

Il terzo atto del duello infinito vale un piede nella semifinale playoff, 54-64 costruito chiudendo avanti i primi due quarti, subendo la rimonta e il sorpasso delle padrone di casa nel terzo, ma dominando il quarto, in cui si segna poco, ma Castelnuovo impone un 16-4 alla squadra di Zanardi, in cui tanto conta anche la precisione nei liberi. Soprattutto di Bonasia, mvp con 17 punti, in doppia cifra anche Ravelli

Avanti all'intervallo

C'è equilibrio nel primo parziale, Rulli da 2 per il pareggio, botta e risposta da 3 Di Cristofaro e Ravelli ed è Bonasia, a 2' dal primo stop, a permettere a Castelnuovo di mettere la testa avanti, obbligando Zanardi a chiedere timeout dopo il minibreak di 5-0 per le ospiti. Che segnano ancora con Ravelli e la sua bomba vale il 16-21 dopo 10'. Avvio intenso di secondo quarto, con Bonvecchio e D'Angelo, 16-24, ma Zanardi e De Cristofaro riportano sotto le bresciane, (21-24). La terza bomba di Ravelli non entra e neppure quella di De Cristofaro. Bonasia da 3 per il nuovo scatto delle giraffe.

Contenuto dalla solita Zanardi, ma Rulli risponde (24-29) e Gatti prima va a prendere rimbalzo difensivo e poi segna, 24-31 a metà parziale: il coach di Brescia richiama le sue giocatrici per un minuto di impostazioni urlate. Serve a Di Cristofaro per accorciare, ma De Pasquale spinge di nuovo la squadra a +6. Tecnico alla panchina di Brixia, Gatti segna dalla lunetta e poi due liberi di D'Angelo, +9, 27-36, che un libero di Scarsi serve a ridurre, ma di poco, 28-36.

La fatica, l'allungo

Al rientro dopo l'intervallo le ospiti faticano, con le bombe di Zanardi e Bonomi Brescia pareggia, 40-40, e si lotta punto a punto, ma sempre con le padrone di casa che riescono a tenere dietro le ospiti, il 22-12 manda all'ultimo parziale le rondinelle con uno scarto minimo, ma avanti, 50-48, lasciando, però, aperto il match a qualsiasi epilogo.

Nel periodo finale si segna poco, errori da entrambe le squadre, e passano tre minuti e mezzo prima che Rulli segni il canestro della parità, 50-50 . A metà tempo lo score è 2-2. Il successo nasce da un gioco che obbliga Brescia al fallo per limitare Autosped e dalla lunetta prima De Pasquale impatta e poi i 4 tiri di Bonasia sono la nuova fuga (52-56). Con D'Angelo è +6, De Cristofaro sbaglia, ancora Bonasia dalla lunetta per il +8, 52-60 a un minuto e mezzo dalla sirena. Che diventa +10 grazie a Ravelli. Ancora Bonomi da 2, ma quando mancano pochi secondi, il tempo, per Autosped, per riportare il distacco in doppia cifra. Mercoledì gara2, al PalaOltrepò: una grande opportunità per volare in semifinale

RMB BRESCIA - AUTOSPED 54-64

(16-21, 28 - 36, 50-48)

Brescia: C.Zanardi 13, De Cristofaro 8, Bonomi 23, Scarsi 4, Rainis, Gregori, Takrou 2, Celani, Scalvini ne, Grymek 2, Pinardi ne, Tempia 2. All.: S.Zanardi

Autosped: Rulli 8, Bonasia 17, De Pasquale 7, Bonvecchio 5, Gatti 8, Ravelli 11, D'Angelo 8, Castagna ne, Colli ne, Bernetti, Cassani ne, Francia. All.: Balduzzi