Il santo di oggi, 1 maggio, è san Geremia

Profeta dell'Antico Testamento

Anatot (Palestina), 650 a.C. ca. - Egitto, 587 a.C. ca.

Considerato uno dei 4 grandi profeti d'Israele, sotto il regno di Giosia comincia la sua opera di ammonimento in quanto la religione sta vivendo uno stato di profonda decadenza è c'è tanta corruzione. I babilonesi durante l'assedio di Gerusalemme, gettano Geremia in una cisterna fangosa per impedirgli di demoralizzare i soldati che difendono la città con profezie di sventura. Geremia continuerà a predicare nella Gerusalemme devastata fino a che i suoi nemici lo portano in Egitto, dove viene lapidato.

San Giuseppe

Il primo maggio è anche la festa di San Giuseppe Lavoratore, ricorrenza istituita nel 1955 da Pio XII, per consacrare la festa del lavoro