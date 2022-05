Di Masi: "Energia e lucidità. Da parte di tutti"

ALESSANDRIA - "Una settimana lunga, di passione. Da vivere bene, tutti, con la testa".

Luca Di Masi arriva alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, per ricevere il Gagliaudo d'oro ("un onore, il premio è di Luca e Federico e delle persone che da nove anni sono al mio fianco") dopo aver incontrato la squadra al Michelin Sport Club. "Giocatori e staff sono tutti molto concentrati. Perché un epilogo come questo si prepara, soprattutto, di testa. Fisicamente i ragazzi stanno bene, il solo Mattiello non credo che potrà recuperare per venerdì. La squadra - insiste Di Masi - va aiutata con un Moccagatta pieno in ogni posto, e credo che ci sarà il 'tutto esaurito', ma anche lasciandola, in questi giorni di attesa, sotto una campana di vetro, per pensare solo alla partita".

Alessandria - Vicenza, ancora un migliaio di biglietti Squadra al lavoro al centro Michelin. Il 'Lane' perde Crecco, ma Contini può recuperare

Solo due settimane fa si poteva pronosticare un ultimo atto, con il Vicenza, con un peso diverso, non così fondamentale. "Non ci aspettavamo di giocarla con questa tensione: è molto delicata, lo sappiamo bene. Dobbiamo avere, tutti, la lucidità massima: questo cerco di trasmettere ai ragazzi ogni giorno. Dobbiamo avere carica ed energia corrette: vale per ognuno di noi, per chi questa attesa la guarda e la vive da fuori e per chi va in campo, per concludere in maniera positiva la stagione, perché è quello che ci meritiamo". E se ci saranno i playout? "Siamo pronti ad affrontare anche le due partite supplementari".