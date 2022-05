Allagamento in via Roma all'incrocio con via Cavour

CASALE - Grosso allagamento in via Roma in questi minuti. L'acqua sembra fuoriuscire copiosamente da un tombino all'intersezione con via Cavour. I tecnici di Amc sono già stati avvisati e stanno arrivando sul posto, dove l'insolito fenomeno minaccia cantine e stabili.

La causa è da attribuirsi probabilmente alla rottura di una tubatura.