Alessandria - Vicenza, solo posti in tribuna

ALESSANDRIA - Restano solo biglietti nelle tribune e nelle poltrone bordocampo in vendita per Alessandria - Vicenza

Esauriti anche i pochi tagliandi ancora disponibili, ieri sera, in rettilineo. In questo momento sono ancora acquistabili 179 in tribuna laterale scoperta (dove c'è la promozione a 20 euro, ridotti 15, e per gli Under 16 5 euro), 106 in tribuna laterale coperta, 50 in tribuna centrale e 77 nelle poltrone bordocampo

La prevendita prosegue fino a poco prima del fischio d'inizio, on line e in tutti i punti della rete Vivaticket.

Capitolo squadre: Alessandria al lavoro a ranghi quasi completi (out Mattiello) e oggi, nel tardo pomeriggio, sarà Moreno Longo a fare il punto della situazione a 48 ore dal fischio d'inizio di una partita fondamentale e delicatissima.

A Vicenza si prova a recuperare Bikel. Allenamenti a porte chiuse, ma trapela la presenza di Contini che, dunque, dovrebbe essere titolare contro i Grigi.