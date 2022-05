Alessandro Cattelan a teatro: 'data zero' all'Alessandrino

LO SHOW - 'Salutava sempre' è il titolo del nuovo show di Alessandro Cattelan che debutterà il 26 novembre al teatro Alessandrino di Alessandria (data zero). Uno spettacolo in cui canzoni, battute, interventi dal pubblico faranno da cornice al suo funerale. Il conduttore televisivo originario di Tortona parte dal suo funerale per raccontare dall’aldilà le follie, le ipocrisie e le piccole manie che contraddistinguono le nostre vite ordinarie nell’aldiquà. Una festa per chiedersi insieme “cosa succede dopo?” e anche “cosa fare prima?”.

Un one man show, prodotto da Live Nation, in cui il protagonista ci racconta con il suo tono ironico e dissacrante, il suo sguardo su un mondo di cui ormai non fa più parte e dove, con la morte, si è guadagnato il privilegio della totale sincerità.

Il presentatore televisivo e radiofonico condurrà, insieme a Laura Pausini e Mika, l’Eurovision Song Contest, che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio.