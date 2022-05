Il santo di oggi, 5 maggio, è San Gottardo di Hildesheim



La vita

Gottardo nasce nel 960 a Reichersdorf (Ritenbach) presso Niederaltaich nella diocesi di Passavia. Il padre contadino, coltiva la terra vicino al monastero di Niederaltaich. I monaci apprezzano subito le doti di Gottardo e lo accettano nella loro scuola.

Diventa monaco benedettino cluniacense, priore e poi abate. In seguito l’imperatore Enrico II lo consacra Vescovo di Hildesheim. Fa costruire pregevoli monumenti, trenta chiese, l’ampliamento della cattedrale, la fondazione di varie scuole e la costruzione di un ospizio per i poveri. Come vescovo fu molto amato sia dai credenti laici del popolo che dal clero.

La morte

Muore serenamente all’età di 78 anni. Viene canonizzato da papa Innocenzo II il 29 ottobre 1131. Dopo la sua canonizzazione le spoglie vennero traslate il 4 maggio dalla chiesa di S. Maurizio e, dopo essere state deposte in uno splendido sarcofago, portate nella cripta della cattedrale di Hildesheim sotto l'altare dove sono ancora oggi; in quell'occasione si registrarono diversi miracoli.È venerato come santo dalla Chiesa cattolica, soprattutto nella regione alpina, dove si è dato il suo nome ad uno dei valichi più importanti dell'arco alpino.