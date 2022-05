ALESSANDRIA - Sullo sfondo ci sono i tifosi che esultano e la squadra che festeggia. Poi lo stemma di Alessandria e il suo motto. "Deprimit elatos levat Alexandria stratos", la partita, Alessandria - Vicenza, e una data, 6 maggio 2022.

Una copertina, quella de 'L'Orso in casa', che racconta tutto: l'identità di Alessandria e dei Grigi, della gente grigia, e il valore di questa partita, dei 90 minuti di questa sera, dell'umiltà che è nel dna di questa terra, contro ogni forma di superbia.

Nelle pagine dell'organo ufficiale dell'Alessandria Calcio, in edicola con Il Piccolo e oggi allo stadio, l'argomento principale è la sfida al Moccagatta, chi l'ha giocata in passato, soprattutto Roberto Murgita (con il contributo di Museo Grigio), l'avversaria, la "Serie B" raccontata da dentro, con Gigi Poggio e Mauro Risciglione per l'ufficio stampa e lo slo Mario Di Cianni, il ricordo del dottor Giorgio Musiari.

Nelle pagine dedicate al settore giovanile le anticipazioni sul Summer Camp, che quest'anno avrà una nuova 'casa', alla Canottieri Tanaro, per quattro settimane, e il bilancio, molto positivo, dell'Under 14.

