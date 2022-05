Profeta e martire

La storia

Il suo nome significa 'il Signore slava'. E' figlio di Amoz e viene considerato dai Padri della Chiesa, insieme a Elia, uno dei profeti più grandi della Bibbia.

Nel 740, nel tempio di Gerusalemme, riceve la vocazione profetica grazie a una visione. Incita a vivere nella fede, profetizzando che solo chi rimane fedele al Signore sopravviverà. Minaccia un severo castigo, che il Signore utilizza non per distruggere, ma per purificare e per convertire. E' molto duro contro coloro che non solo si ostinano nel peccato, ma arrivano anche a giustificarlo.

La morte

Viene condannato a morte dal re Manasse che, empio e crudele, ha abbracciato l'idolatria. Isaia lo incita al pentimento dei peccati e al ritorno dal culto del vero e unico Dio; il re lo fa segare con un arnese di legno per prolungare la sua sofferenza