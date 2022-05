Fondazione Cra, Mariano confermato presidente

Il rinnovato Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, nella seduta di ieri, si è riunito per la prima volta dalla sua costituzione e ha riconfermato all'unanimità come presidente il notaio Luciano Mariano: resterà alla guida dell’ente per i prossimi quattro anni, come da disposizioni statutarie.

Il Cda è attualmente composto, oltre che dallo stesso Mariano, dal vice Cesare Rossini e dai consiglieri Giovanna Maria Debernardi, Egidio Rangone (entrambi riconfermati in carica) e Rossana Balduzzi (appena nominata).

Fondazione Cra, 5 alloggi per disabili motori Il progetto sarà realizzato trasformando i locali commerciali inutilizzati del complesso 'Casa Anziani' di via Cesare Battisti 46-48

Il presidente ringrazia "i colleghi consiglieri per la fiducia confermatagli, confidando di proseguire nella collaborazione con le istituzioni locali a favore della crescita, della valorizzazione e dello sviluppo del territorio. La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria si conferma al servizio dell’intera comunità, nello spirito della mission che guiderà l’ente nel prossimo quadriennio".