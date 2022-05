StrAlessandria, la carica dei cinquemila

ALESSANDRIA - E' la seconda gara dell'anno, ed è una vittoria in casa: Marta Menditto mette la sua firma sulla StrAlessandria numero 26, con i colori dell'Atletica Alessandria.

Una edizione nel segno dei triatleti: il primo assoluto è Gianfranco Cucco, in volata su Davide Cane di Frecce Bianche Triathlon, più staccato Ludovico Pedretti dell'Atletica Pavese.

Menditto, invece, stacca Gaia Gagliardi (Brancaleone Asti) e Nicoleta Diana Sanda (Atletica Pavese).

Magliette a ruba

La caccia alle magliette è continuata anche quando già sul palco sono saliti gruppi e atleti: cinquemila tshirt vendute, la vittoria di Ics e di chi, ogni anno, crede nella grande corsa della città, che sosterrà due progetti, il decoro e la cura del verde ad Alessandria, anche coinvolgendo i detenuti in permesso retribuito, e la ristrutturazione della scuola a Mitava, in Mozambico.

Soprattutto una piazza piena e festante, la voglia di riappropriarsi della città, le associazioni con i loro stand, le dieci vele di Libera per ricordare le vittime delle stragi di Capaci e via D'Amelio.

Trentacinque gruppi

I gruppi sono trentacinque: fra gli scolastici svetta il Saluzzo - Plana, con 179, e a ritirare la targa sale anche il dirigente, Roberto Grenna, che ricorda Jean Franco Formiga, "sempre con noi, ogni giorno". Targhe anche a Istituto De Amicis - Manzoni e Scuola Ferrero V Circolo.

Tra i non scolastici il bis de La Castellana, con 170, che già aveva vinto nel 2021, mettendo la maglietta alla gente del Cristo. Grande commozione per il secondo posto di 'Per Aldo', 152 per ricordare Aldo Di Virgilio, l'idraulico morto il 19 aprile in un frontale, con le parole della sorella Maria Grazia, "Aldo questa piazza e questa gente dimostrano tutto il bene che hai seminato e che ci aiuta ogni giorno".

Premiati anche Con Abonante Sindaco (136), Avis (131), Parrocchia Sant'Alessandro (106), Associazione San Francesco (94), La Bici (76), Scuola di POlizia (72), Fil (67), Borsalino (53)