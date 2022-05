Continuano le ricerche di Alexander Doria. C'è anche un elicottero

FRASSINELLO - ORE 20.15 - È stato ritrovato alla stazione ferroviaria di Casale Alexander Doria. Da ieri decine e decine di persone si stavano adoperando alla sua ricerca. Ora si trova con i genitori e i carabinieri di Vignale, in buone condizioni di salute.

ORE 16,10 - È intensa l'attività dei volontari e delle forze dell'ordine per trovare Alexander Doria. Campi, boschi, specchi d'acqua e fossi sono battuti metro per metro sotto un caldo estivo. In azione anche droni, unita cinofile e elicottero. Per un certo periodo, l'attenzione si è focalizzata sulla cascina San Benedetto, stabile vicino alla provinciale non abitato.

ORE 14,30 - Le ricerche del giovane proseguono lungo la valle che da Frassineto porta a Roncaglia. Un uomo, infatti, avrebbe fatto sapere alle forze dell'ordine di aver visto un ragazzo, nel pomeriggio di ieri, camminare lungo la provinciale. Gli operatori di protezione civile e vigili del fuoco stanno battendo campi, laghetti, fossi. Ogni segno anche minimo viene preso in considerazione.





ORE 10,39 - Sono ancora in corso le ricerche del 18enne Alexander Doria, scomparso da ieri pomeriggio alle 14 da Frassinello. A dare l'allarme era stato il padre.

Stanno operando quattro squadre dei Vigili del Fuoco, l'elicottero Drago 153, droni e le unità cinofile, Carabinieri e Protezione Civile.

La zona delle ricerche è stata divisa in settori. Gli operatori stanno lavorando con il gps per cercare di delineare il punto dove era stato geolocalizzato il cellulare del ragazzo.

Proprio a questo proposito l'elicottero ha un sistema di tracciamento più preciso rispetto alle altre strumentazioni.