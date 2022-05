Assalto al bancomat della Cassa di Risparmio di Asti

QUATTORDIO - A ventiquattro ore dall'assalto alla cassa continua del Basko di Villarvernia, banditi nuovamente in azione la scorsa notte a Quattordio. Obiettivo - evidentemente - la cassaforte della Cassa di Risparmio di Asti che ha sede in via Garavelli.

I banditi, forse due, probabilmente travisati, hanno sfondato la vetrata tentando poi di recuperare la cassaforte - senza riuscirci.

Sono stati gli abitanti della zona a dare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.

Davanti alla banca c'era una utilitaria bianca forse usata come ariete per abbattere la porta d'ingresso. Ma la dinamica dell'azione deve ancora essere accertata.

I banditi - che potrebbero aver avuto un complice ad attenderli poco distante, colui che poi ha garantito la fuga - sono riusciti ad allontanarsi prima dell'arrivo dei militari. Sembra su un'auto scura. Le indagini sono in corso.