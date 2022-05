Luese Cristo resiste a Valenza, adesso a inseguire c'è Pro Villafranca

VALENZA - Emozioni tante, nonostante il caldo. Luese Cristo esce indenne dal campo della ValenzanaMado (2-2), che recupera due volte dal dischetto.

Resiste il primato, ma cambia l'inseguitrice: ora è il Pro Villafranca, che vince in casa della Santostefanese (1-2) e sale a -1. A -2 ci sono Pastor Frigor Stay (2-0 sulla Gaviese) e Novese, che cade nell'altro derby, 2-1 per l'Ovadese

La gara più attesa

E' la partita più attesa della giornata, punti pesanti per la lotta al vertice, per i playoff e, soprattutto, per l'Eccellenza

Per la Valenzana Mado è l'occasione per riscattare il risultato dell'andata, per gli ospiti c'è un primato da difendere. E' giornata rossoblù, grande pubblico, all'ingresso in campo fumogeni. E l'annuncio di Gianni, zio del patron Flavio Tonetto: "Premio speciale per i ragazzi rossoblù per la vittoria".

VALENZANA MADO - LUESE CALCIO CRISTO 2-2

Marcatori: pt 9' Russo, 27' Kamkam (rig); st 6' Sciacca, 42' KamKam (rig)

PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Secondo tempo

51' Finisce qui: Luese Cristo pareggia, Novese sconfitta scivola al quarto posto

45' Sei minuti di recupero

44' Arriva la notizia che la Novese è sotto a Ovada. Il ds della Luese David Romeo, dalla tribuna, fa cenno ai suoi di gestire

42' Di nuovo KamKam per il 2-2 dal dischetto

41' Rigore per la Valemado

33' Valenzana Mado in dieci: rosso diretto a Vukmerovic per proteste

29' Tre angoli in fila per la ValeMado, che non sfrutta

23' Kam Kam si divora l'occasione del pareggio sottoporta, calciando sul fondo da pochi passi

6' Luese Cristo in vantaggio: sul secondo palo il tapin vincente di Sciacca. La ValenzanaMado protesta per un intervento su Maggi. Nell'azione, però, non è impeccabile la giocata di Magné

3' Due angoli consecutivi per la Valenzana Mado. Senza esito

Primo tempo

47' Finisce qui il primo tempo: al vantaggio di Russo risponde Kamkam su rigore. La Novese, che sta vincendo a Ovada, al momento conquista il primo posto

41' Riprende Boarino dal limite, conclusione sul fondo

35' Primo cambio nella Luese Cristo: dentro Degioanni per Mocerino

31' Grande parata di Lisco, che dice no a Russo, libero in area

27' Pareggio ValeMado: batte Kamkam e spiazza Bodrito. Poi tutta la squadra corre vicino alla rete per festeggiare con Flavio Tonetto

26' Rigore per la ValenzanMado

19' Ci prova di testa KamKam, senza esito

9' Luese Cristo in vantaggio: primo angolo, in area Russo colpisce bene e infila Lisco

5' Galoppata di Cesare Fiore s destra, entra in area, tre occasioni per Boarino, Mazzola e Rodriguez e due volte Boddrito respinge

4' Punizione di Boarino, respinge Bodrito

Il tabellino

ValenzanaMado: Lisco, Squarise (35'st Cavigiola), Mazzola, S.Fiore, Magné, Maggi, C.Fiore (45'st Hina), Boarino (23'st Bertolotti), Kamkam, Vukmerovic, Rodriguez (23'st D.Rizzo). A disp.: Specchia, Battista, Ratta, Scalzi, Palazzo, Pellicani. All.: Pellegrini

Luese Cristo: Bodrito, Sala, Mocerino (35'pt Degioanni - 45'st Neirotti), Labano, Spriano, Sciacca, Dan (40'st Scarrone), F.Palumbo, Myrta, Russo, Milanese. A disp.: Fracchia, Curgone, Ciufo, S.Palumbo, Mandirola. All.: Adamo

Arbitro: Laugelli di Casale

Assistenti: Rosso di Collegno e Vaglio Agnes di Biella

Note: Giornata molto calda, terreno in buone condizioni. Espulso Vukmerovic al 33' st, rosso diretto per proteste. Ammoniti: F.Palumbo, Squarise. Angoli: 10-3 per la ValenzanaMado Recupero: pt 2', st 6'