Ritorno Bertram. Dominio in gara 2

CASALE MONFERRATO - Un’altra Bertram rispetto a gara1. Per energia, fiducia, difesa, precisione. Tortona batte Venezia (70-58), entra nella serie e la pareggia (1-1). Ora la sfida si sposta in Laguna per gara 3 (giovedì) e gara 4 (sabato). La Bertram di gara 2 lascia aperta la speranza.

La partita

Venezia riprende dalla fiducia di gara 1 e scappa via dopo la palla a due sul 6-0. La partenza della Bertram è più lenta e macchinosa. Tanti tiri ben costruiti ma palla che non entra. Venezia tiene la testa per tutto il primo periodo, ma Tortona con tenacia ricuce e impatta (Cannon sulla sirena) sul 14-14 al 10’.

Ramondino, alla ricerca di energia, va col secondo quintetto e con la zona. Impatto da Severini, Cannon e Mascolo con la Bertram che per la prima volta mette il naso avanti (20-17 al 14’). Venezia studia le contromosse. Ma l’energia adesso c’è e la Bertram (assetto lungo con Daum da 3) vince la seconda frazione 16-11, tocca il +9 (28-19). Venezia risponde con l zona e ricuce all’intervallo avanti 30-25.

Buon avvio Bertram: 13-2 avviato da Sanders che vale la prima doppia cifra di vantaggio (+16 sul 43-27 a metà frazione. Venezia bloccata in attacco. Il pubblico spinge col coro "Leoni-Leoni". Tortona comanda e tocca il +18 (54-36 al 28’) trascinata da un Sanders da 12 punti nel periodo. Al 30’ Bertram avanti 57-42. Venezia, spinta da un super Tonut (trentello per lui), prova a rialzare la testa e aprirsi una chance (8-10 per il 65-52 al 36’). Ma Tortona non si fa sorprendere e controlla fino alla sirena in un palazzetto traboccante di entusiasmo. Vince il Derthona 70-58.

Le voci

La soddisfazione di Marco Ramondino: "Siamo molto contenti di aver dimostrato di essere competitivi anche nei playoff. Siamo orgoglioso perché abbiamo elevato il nostro livello di gioco. Abbiamo giocato come durante la stagione con ritmo e passandoci la palla. Ovviamente dobbiamo limitare le sbavature essere più capaci di giocare con i contatti".

Questa invece l'analisi del coach della Reyer Walter De Raffaele: "Tortona ha meritato senza dubbio questa vittoria. Nel terzo quarto è cresciuta l'intensità, Tortona ha trovato canestri importanti e noi non abbiamo mai fatto canestro e abbiamo perso fiducia. Noi andiamo via con il nostro obiettivo che era quello di portare via un punto da questa doppia trasferta".

I numeri

Finale: 70-58

Parziali: 14-14, 30-25, 57-42.

Quintetti: Tortona con Wright, Sanders, Macura, Daum, Cain. Venezia con Theodore, Tonut, Bramos, Brooks, Watt.

Punti: Sanders 20 (Tortona), Tonut 30 (Venezia)

Rimbalzi: Cannon 8 (Tortona), Watt e Tonut 4 (Venezia).

Assist: Wright 3 (Tortona), Theodore 3 (Venezia) .

Mvp: Sanders (Tortona)