Il 18 maggio è la Giornata internazionale dei musei

Ricorre oggi, 18 maggio, la Giornata internazionale dei musei, International Museum Day.

Istituita dall'International Council of Museum dal 1977, rappresenta un momento unico per la comunità museale internazionale. In questa giornata, i musei partecipanti pianificano eventi creativi e attività legate al tema della giornata, si impegnano con il loro pubblico e sottolineano l'importanza del ruolo dei musei come istituzioni al servizio della società e del suo sviluppo.

L'obiettivo della Giornata Internazionale dei Musei è quello di sensibilizzare sul fatto che "i musei sono un importante mezzo di scambio culturale, arricchimento delle culture e sviluppo della comprensione reciproca, della cooperazione e della pace tra i popoli".

Il tema di di quest'anno 'Il Potere dei Musei' intende esplorare il potenziale dei musei nell’apportare un cambiamento positivo nelle loro comunità, attraverso tre prospettive:

il potere di acquisire la sostenibilità : i musei sono partner strategici nell’attuazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. In quanto attori chiave nelle rispettive comunità locali, contribuiscono a un’ampia varietà di Obiettivi, che includono la promozione dell’economia circolare, dell’economia sociale e la diffusione di informazioni scientifiche inerenti i cambiamenti ambientali;

: i musei sono diventati terreni di gioco innovativi, in cui le nuove tecnologie possono essere sviluppate e applicate alla vita di tutti i giorni. L’innovazione digitale può rendere i musei più accessibili e coinvolgenti, aiutando il pubblico a comprendere concetti complessi con differenti connotazioni; il potere di costruire una comunità attraverso l’educazione: grazie alle loro collezioni e ai loro programmi, i musei intrecciano un tessuto sociale essenziale per la costruzione della comunità. Sostenendo i valori democratici e fornendo a tutti opportunità di apprendimento lungo tutto l’arco della vita, contribuiscono a formare una società civile informata e impegnata.

