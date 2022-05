Il santo di oggi, 20 maggio, è San Bernardino da Siena Sacerdote

Massa Marittima, Grosseto, 8 settembre - L'Aquila, 20 maggio 1444

Nato nel 1380 a Massa Marittima da una nobile famiglia senese, gli Albizzeschi, san Bernardino rimane orfano in giovanissima età e cresce insieme alle sue zie. Indossa l’abito francescano dopo aver frequentato lo Studio senese, a ventidue anni, e diventa uno degli esponenti principali della riforma dei Francescani Osservanti. I suoi discorsi, stenografati da un suo discepolo, insieme alle tavolette in legno ove fa incidere il monogramma YHS, sono giunti fino a noi: le sue parole sono di fede, ma anche di condanna verso chi rinnega Dio per il commercio e per la ricchezza.

La sua morte, nel 1444 all’Aquila, non fa cessare la sua opera di predicazione e di pacificazione. Durante le lotte tra le fazioni che ancora si consumano, il suo corpo senza vita comincia a versare sangue e non si fermerà fino al momento in cui la città non sarà in pace, mesi dopo la sua morte.

Dopo soli sei anni, nel 1450, Bernardino è canonizzato tra i santi.