Striscia la Notizia a Valenza con Cristiano Militello

VALENZA – Blitz valenzano questa mattina per il noto inviato di Striscia la Notizia Cristiano Militello. Il simpatico personaggio televisivo si è intrattenuto un paio d’ore in centro per realizzare alcuni filmati per ‘Striscia lo striscione’. Nell’occasione, ha rivolto un saluto agli utenti del gruppo Facebook ‘Sei di Valenza se…’ e ricevuto in dono una sciarpa della Valenzana Mado, che sia un buon auspicio per raggiungere i playoff?