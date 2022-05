Il 21 maggio è la Giornata Mondiale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo

Ricorre oggi, 21 maggio, la Giornata Mondiale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con lo scopo di approfondire il richiamo ai valori delle differenze tra le realtà culturali del pianeta, per capire come ‘vivere insieme’ in maniera costruttiva. In questa giornata vengono ripresi i principi espressi nella Dichiarazione universale sulla diversità culturale adottata dalla Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura nel novembre del 2001.

La diversità culturale ricopre un ruolo fondamentale nel consentirci di vivere in un ambiente innovativo, più produttivo ed economicamente conveniente. La giornata è dedicata anche alla celebrazione del patrimonio immateriale, e per riaffermare l'impegno della comunità internazionale verso il dialogo interculturale.

Anche l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite reputa la diversità culturale uno strumento vantaggioso per lo sviluppo sostenibile, facendo ricorso al potenziale creativo della diverse culture presenti nell'umanità, mantenendo un dialogo continuo per assicurare che tutti i membri della società traggano beneficio dallo sviluppo.