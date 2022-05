Il santo di oggi, 22 maggio, è Santa Giulia

Martire

E' molto venerata in Italia nonostante le notizie storiche sulla sua vita siano molto scarse. E' patrona di Brescia, Bergamo e Livorno). Secondo la tradizione agiografica è una nobile donna cartaginese catturata e poi venduta come schiava a un mercante di nome Eusebio che la conduce in Siria.

Mentre è in viaggio con il suo padrone la nave naufraga e giunge in Corsica. Tutti i naufraghi offrono sacrifici agli dei ma l'unica a non onorare gli dei pagani è Giulia. Il governatore del posto, si invaghisce di lei e la vuole conquistare ma Eusebio rifiuta di cederla. Durante una festa Felice approfittando dell'ubriachezza di Eusebio propone a Giulia la libertà dalla schiavitù in cambio di sacrifici agli dèi pagani; ma ancora una volta lei rifiuta e viene flagellata, le vengono strappati i capelli e infine viene inchiodata in croce come Cristo. Nell'VIII secolo le sue reliquie vengono portate a Brescia.