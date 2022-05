Cantina in fiamme in via Lega Lombarda: arrivano i Vigili del Fuoco

VALENZA - Si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco questo pomeriggio a Valenza per un piccolo incendio a una cantina in via Lega Lombarda. Il rogo, rapidamente domato dagli operatori (sul posto con la Polizia Locale), pare possa essersi generato da una sigaretta accesa finita in una bocca di lupo.