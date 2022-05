Di Masi parlerà. Il 1° giugno

ALESSANDRIA - E' stato il weekend degli striscioni, delle sollecitazioni di tutta la tifoseria per ascoltare dalla voce del presidente le ragioni dell'epilogo dell'ultima stagione e le intenzioni per il futuro. come sarà e con quali obiettivi sarà l'Alessandria del campionato 2022 - 23.

Dopo 17 giorni dalla sconfitta con il Vicenza, Luca Di Masi ha indicato la data: sarà il 1° giugno il giorno del suo intervento, quando la B avrà pronunciato tutti i verdetti (il 26 e 29 la finale per l'ultimo posto in A tra Pisa e Monza), non ancora la Lega Pro, perché mancherà la doppia sfida promozione.