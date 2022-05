Il 23 maggio è la Giornata mondiale delle tartarughe

Ricorre oggi, 23 maggio, la Giornata mondiale delle tartarughe istituita nel 2000 dall'American Tortoise Rescue con lo scopo di aiutare le persone a celebrare e proteggere le tartarughe in via di estinzione e il loro habitat, nonché per incoraggiare l'azione umana per aiutarli a sopravvivere e prosperare. Uno studio sugli effetti delle giornate di sensibilizzazione sulla biodiversità ha elencato questa giornata come esempio di come aumentano il traffico di ricerca nel web sulle specie protette.

La Giornata mondiale delle tartarughe viene celebrata in tutto il mondo in vari modi, dal travestirsi da tartarughe o indossare abiti estivi verdi, al salvataggio di tartarughe catturate sulle autostrade, alle attività di ricerca. I programmi di lezione e i progetti di artigianato del Turtle Day incoraggiano l'insegnamento del mondo delle tartarughe nelle classi.

Sono ancora tante le minacce che attaccano la specie come la pesca intensiva, l'impatto con natanti e l’inquinamento da plastica provocando così la morte di questi animali. Oltre 150.000 tartarughe ogni anno vengono catturate accidentalmente da ami da pesca, lenze e reti nel Mediterraneo e oltre 40.000 muoiono ogni anno.

L'organizzazione promotore della ricorrenza

Fondata nel 1990, American Tortoise Rescue è lo sponsor fondatore della Giornata mondiale delle tartarughe. Questo termine rappresenta un marchio registrato da Susan Tellem dalla California. Vi sono molti piani di lezioni e materiali didattici gratuiti per il Turtle Day inviati alle classi per l'uso per oltre 5.500 studenti. I piani delle lezioni sono stati forniti dal Turtle and Tortoise Preservation Group (TTPG), un'organizzazione aperta a tutte le persone interessate al benessere dei cheloniani.