Alessandria-Tortona: da sabato 28 percorso alternativo

Chiuderà sabato 28 maggio il tratto della Strada Regionale 10 da Tortona per Alessandria in prossimità del cavalcaferrovia nel territorio della frazione Torre Garofoli, con istituzione di una viabilità alternativa.

Nell’ambito dei lavori del Terzo Valico per la tratta Pozzolo-Tortona, infatti, è prevista la demolizione e successiva ricostruzione del cavalcavia ferroviario in località Cascinotti Fornace, con una previsione per la durata dei lavori di circa 12 mesi. E’ stato per questo individuato un percorso alternativo di 2,3 km che consentirà il transito da e per Alessandria: si tratta di una deviazione provvisoria costituita da un tratto di viabilità già esistente (strada Gerola), della lunghezza di 1 km, e di un secondo tratto realizzato nei mesi scorsi di 1,3 km che attraversa il tracciato della ferroviaria e procede in affiancamento alla stessa sul lato est.

La nuova strada prevede un limite di velocità di 50 km orari, con un maggiore rallentamento all’altezza delle due curve che interessano il tracciato.