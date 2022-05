Bertram, semifinale a Casale Monferrato

TORTONA – L’affascinante e storica serie di semifinale scudetto tra la Bertram e la Virtus Bologna approda martedì prossimo a Casale Monferrato (ore 20.45 al PalaFerraris), sede di gara 3.

Prevendita aperta

Il club bianconero ha aperto la vendita dei biglietti per la terza partita, con le seguenti modalità: presso la sede di Via San Marziano 4, al PalaEnergica Paolo Ferraris nel giorno di gara (a partire dalle ore 19.15) oppure online sul sito di Vivaticket. La sede del club sarà aperta al pubblico nei seguenti giorni e orari: fino a venerdì 27 maggio dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, sabato 28 maggio dalle 10 alle 12, lunedì 30 maggio dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 e martedì 31 maggio dalle 10 alle 12.

Altri punti di vendita fisici per acquistare i biglietti sono: Sassone Viaggi by Stat a Casale Monferrato e L’Oblò, sito a Spinetta Marengo, Tabaccheria Bar Nervi, Tabaccheria Malagrino e Tabaccheria Rovereto di Alessandria.

Gli abbonati della stagione regolare potranno esercitare il proprio diritto di prelazione, confermando il posto avuto nella regular season recandosi presso la segreteria del club fino ad oggi, mercoledì 25 maggio.

Il Derthona ha mantenuto i prezzi dei quarti playoff (dai 55 euro del parterre ai 19 della Curva Nord Derthona con riduzioni) per Under 18 e Over 65. La speranza è quella di uno spettacolare sold out. Informazioni al numero 0131 1953689 oppure scrivendo una mail a segreteria@derthonabasket.it.

Trasporto gratuito

Come accaduto per tutta la stagione, anche per questa partita, la società mette a disposizione il trasporto gratuito per raggiungere il palazzetto di Casale Monferrato. La partenza è fissata alle ore 18.15 dal PalaCamagna. Prenotazioni allo 0131 1953689 oppure scrivendo una mail a paolo.depersis@derthonabasket.it