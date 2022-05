Paragone: "Basta degrado, è ora di cambiare"

ALESSANDRIA - Prima dell'incontro pubblico del pomeriggio, ritrovo in tarda mattinata davanti al Teatro Comunale, evidentemente considerato simbolo di quel che non va. Gianluigi Paragone, leader di italExit, è ad Alessandria per sostenere il candidato a sindaco Vincenzo Costantino. Attorno, alcuni componenti del gruppo, pronto alle elezioni del 12 giugno.