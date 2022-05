Autosped, il primo sì è di Giulia Rulli

CASTELNUOVO SCRIVIA - Il primo tassello dell'Autosped targata Nino Molino è Giulia Rulli.

Castelnuovo parte da una conferma: anche nel prossimo campionato, con grandi ambizioni, punto fermo del quintetto sarà la giocatrice con i numeri migliori nella stagione chiusa in semifinale contro Udine. L'azzurra (e olimpionica 3x3 a Tokyo 2020) è stata la miglior realizzatrice, 13,5 punti di media e, anche, la miglior rimbalzista, 9.3 di media.

Autosped ha scelto: Nino Molino è il coach In carriera il tecnico siciliano ha vinto due scudetti e una Coppa Italia

In questo anno, molto intenso, Giulia ha anche conseguito il master in sport e intervento psicosociale, all'Università Cattolica di Milano, con una tesi realizzata seguendo la formazione Primavera dell'Alessandria Calcio.

Trattative avviate sia per altre riconferme (obiettivo dichiarato è trattenere la play Bonasia) e, anche, per inserire atlete valutate e scelte insieme al nuovo allenatore. Il ds Franco Balduzzi, impegnato in questi giorni a Pordenone con l'Under 15, alle finali nazionali (debutto oggi, alle 20), è in contatto continuo con il coach e la general manager Alice Pedrazzi.