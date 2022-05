Bertram, operazione pareggio in gara 2

BOLOGNA – Bertram Tortona - Virtus Bologna atto secondo. Gara 1 è stata molto equilibrata. Alla fine nella bocca dei bianconeri è rimasto più il gusto amaro dell’occasione perduta piuttosto che la soddisfazione per l’ottima prestazione.

Stasera, alla Segafredo Arena, la squadra di coach Marco Ramondino proverà a fare meglio, tentando un pareggio che farebbe da grande viatico a gara 3. Martedì a Casale Monferrato il PalaEnergica è già sold out.

Qui Bologna

Passato lo spavento di gara 1, la Virtus Segafredo Bologna prova a cavalcare la fiducia dell’1-0 per fare bottino pieno nella serie. Le indiscrezioni pre gara ipotizzano che Sergio Scariolo opti per il rientro di Alibegovic (fermato da un problema al piede in gara 1) con conseguente rinuncia a Hervey.

Qui Tortona

Marco Ramondino: « Abbiamo fatto un’ottima prima partita, ma per vincere dobbiamo fare meglio in gara 2. Guadagnarci più falli perché non possiamo vincere in trasferta se nell’ultimo quarto i nostri avversari non raggiungono il bonus. Quando si deve alzare il livello non è solo fare grandi giocate, ma limitare gli errori, essere disciplinati e migliorare nei dettagli che fanno la differenza. Siamo in semifinale playoff, per giocare a questo livello è importante avere un contributo da parte di tutti e credo anche sia davvero significativa la consapevolezza di potere avere un impatto sulla gara che non deve essere su un particolare aspetto, in quanto ci sono tanti modi per dare un contributo".

Pre-Partita

SEGAFREDO BOLOGNA - BERTRAM TORTONA

Dove: Segafredo Arena, Bologna.

Quando: domenica 29 maggio, ore 20.45.

Arbitri: Ryzhyk, Lo Guzzo, Bongiorni.

Come seguirla: Rai Sport, Eurosport 1 e in streaming su Discovery + (a pagamento) su www.discoveryplus.it/sport. Aggiornamenti sui canali del Derthona basket: Twitter, Instagram e Facebook.

Quintetti: Bologna con Teodosic, Hackett, Weems, Shengelia, Jaiteh. Bertram con Wright, Sanders, Macura, Daum, Cain.

Indisponibili: Udoh, Abass (Bologna).