Jbm, secondo posto nel "Premio Under 22"

CASALE MONFERRATO - Premio utilizzo Under 22 per la Novipiù JB Monferrato. La società rossoblù si è aggiudicata il secondo riconoscimento istituito dalla Federbasket per le squadre che, nel corso della stagione, hanno maggiormente utilizzato giocatori nati nel 2000 (e annate seguenti) eleggibili per la nazionale Italiana.

Casale, dietro Biella e davanti a Treviglio, Verona e Stella Azzurra, incassa così la cifra di 45 mila euro. Per Savino Vurchio (ad JB Monferrato) “Un risultato importante che certifica la bontà del lavoro di scouting della società e di quello svolto dallo staff tecnico in campo, che ha permesso ai tanti giovani che hanno composto il roster di poter giocare con continuità ed essere in campo anche nei momenti decisivi delle partite. I giovani che arrivano nel nostro club, devono sapere che troveranno spazio in campo e avranno sempre la fiducia di tutti in modo da poter diventare da subito giocatori con ruoli importanti che permetterà loro di continuare il percorso di crescita”.