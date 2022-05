Bambole in panno lenci e azulejos fino al 5 giugno

Chi resterà ad Alessandria durante il periodo del ‘ponte’ del 2 Giugno potrà ancora visitare una mostra molto particolare, allestita in una location alternativa alle solite sale alessandrine. La mostra “Azulejos, libri, bambole e pupazzi antichi” resterà infatti visitabile per tutta la prossima settimana.

Si trova in un locale al piano terra delle nuove case popolari Atc di via Battisti 46/48, al quartiere Cristo, realizzata proprio per far conoscere questa struttura decisamente più accogliente dei soliti edifici di edilizia agevolata.

Sono presenti 35 ‘pezzi’ tra bambole in panno e pupazzi appartenenti alla collezione privata dell’architetto Anna Cassiano dell’Atc. Tra quelle di panno, c’è pure quella vestita con i colori della città di Alessandria. L’ingresso è ad offerta e il ricavato servirà per acquistare arredi a disposizione degli abitanti, che già possono disporre di orti e aree verdi.

La mostra prende spunto da uno degli azulejos realizzati dagli utenti sotto la guidarla ceramista senese Serenella Chiarpellini. Sono infatti esposti alcuni libri scritti e illustrati dal giornalista scrittore e illustratore Yambo assieme a 35 pezzi tra bambole e pupazzi antichi tutti di produzione italiana delle note ditte Lenci, Atte di Eugenio Tavolara, Burgarella e Furga.

Per accedere alla mostra, aperta al pomeriggio dalle 15 alle 18, meglio prenotare al n.3383995430