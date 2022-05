Pietre contro auto e persone, notte di paura: ferita barista

CASALE - Notte di paura e follia: dalle 4 un uomo sta gettando pietre contro auto e persone. Sassi sono finiti anche contro le auto dei militari.



Una barista che stava aprendo il locale in centro è rimasta ferita. La donna è stata colpita alla testa da una pietra. È stata subito soccorsa e trasportata in ospedale, fortunatamente non è grave.

I Carabinieri stanno setacciando la città. Si tratta di una persona pericolosa, impugna una catena. Chi lo dovesse vedere deve avvertire subito la centrale.



Seguono aggiornamenti.