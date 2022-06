Il 2 giugno è la Giornata mondiale dei disturbi alimentari

Ricorre oggi, 2 giugno, la Giornata mondiale dei disturbi alimentari, World Eating Disorders Action Day, promossa dall’Academy of Eating Disorders, un’associazione professionale che aiuta tutti i professionisti (ricercatori accademici, studenti ed esperti) a collaborare, tenendosi sempre aggiornati sugli sviluppi di tali disturbi.

Gli obiettivi di questa giornata sono:

creare consapevolezza in relazione ai disturbi del comportamento alimentare, malattie gravi e curabili che possono colpire chiunque indipendentemente da età, peso, etnia, nazionalità, orientamento sessuale, genere, cultura e stato socio-economico;

promuovere il riconoscimento della necessità di un trattamento precoce e adeguato per la loro gravità.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità i disturbi alimentari sono la seconda causa di morte (dopo gli incidenti stradali) per i giovani tra i 12 e i 25 anni. Solo in Italia ne soffrono oltre 3 milioni di persone (su un totale di 70 milioni nel mondo). Ben il 70% sono adolescenti (95,9% donne 4,1% uomini). È importante non sottovalutare la comparsa di qualsiasi sintomo, sia esso legato alla sfera nutrizionale che psicologica ed è fondamentale il ruolo delle istituzioni nel sensibilizzare su tali tematiche.

Clicca qui per approfondire