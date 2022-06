Il 6 giugno è la Giornata mondiale del naturismo

Il 6 giugno si celebra convenzionalmente la Giornata mondiale del naturismo, riconosciuta dall’International Naturist Federation nella prima domenica di giugno istituita con lo scopo di divulgare la filosofia naturista.

Il naturismo è un movimento che promuove il contatto diretto con la natura privo di artificiosità e convenzioni sociali, con rispetto delle persone, degli animali e dell'ambiente conducendo uno stile di vita che vede la nudità come coerente conseguenza del proprio modo di essere. L'alimentazione del naturista prevede l'utilizzo di soli prodotti naturali, attività sportiva outdoor e il suo stare nudo ha una componente sociale, che infatti realizza sia in spazi privati sia in spazi pubblici.

Il movimento nacque in Germania verso la fine del XIX secolo, in seguito si diffuse in Francia, Danimarca, Svezia e nella ex Jugoslavia, ma ancor di più negli USA, in Canada e in Australia e negli anni '60 il movimento arrivò anche in Italia. Sono circa mezzo milione i naturisti nel nostro Paese, 20 milioni in Europa e 40 milioni negli Usa.

I naturisti si riconoscono nella ormai storica definizione dell’International Naturist Federation: “Il naturismo è un modo di vivere in armonia con la natura, caratterizzato dalla pratica della nudità in comune, con lo scopo di favorire il rispetto di se stessi, degli altri e dell’ambiente”.

L'Associazione naturista italiana (A.N.ITA.) ha proposto di creare delle reti territoriali che partendo dalla presenza di terreni e spiagge Naturiste, sappiano legarsi con il territorio circostante. Con il progetto dei Distretti del Turismo Naturista, A.N.ITA. punta a creare un’economia indotta intorno ai luoghi che ospitano spiagge o terreni naturisti.