Valle San Bartolomeo: Amag Reti Idriche, lavori posticipati a settembre

Amag Reti Idriche ha programmato importanti lavori di sostituzione della rete idrica e di estendimento della rete fognaria in via Dazio e via Alessandria, a Valle San Bartolomeo, per un valore di 710mila euro: un intervento che metterà fine alle interruzioni di erogazione dell’acqua dovute alle frequenti rotture della rete ormai obsoleta.

L'azienda ha consegnato i lavori all’impresa esecutrice l’8 aprile, ma le associazioni di categoria Cia e Confagricoltura - unitamente ad alcuni esercizi commerciali - hanno chiesto di sospendere gli interventi e riprenderli dopo la stagione del raccolto, in quanto la chiusura delle strade avrebbe ostacolato l’accesso ai campi alle mietitrebbiatrici.

“Amag Reti Idriche ha accolto queste istanze e rimandato la ripresa dei lavori al prossimo settembre, in quanto non è stato possibile trovare dei percorsi alternativi per le mietitrebbiatrici - spiega Alfonso Conte, amministratore unico - Abbiamo ritenuto di dare ascolto alle esigenze di una parte significativa del tessuto produttivo, in quanto crediamo che la concertazione sia sempre la strada più proficua. A maggior ragione per una società come Amag Reti Idriche, che agisce esclusivamente nell’interesse della collettività”.