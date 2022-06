Alessandria: autocarro in fiamme sull'A21, non ci sono feriti

ALESSANDRIA - Alle ore 18 di oggi i Vigili del Fuoco di Alessandria sono intervenuti sulla A21 in direzione Torino tra i caselli di Alessandria Est e Ovest per domare l'incendio a un autocarro.

Giunta sul posto la squadra ha provveduto allo spegnimento delle fiamme che hanno coinvolto l’automezzo. Per consentire le operazioni di spegnimento e bonifica in sicurezza il tratto autostradale interessato è stato ridotto ad una corsia per circa un'ora. Non risultano persone coinvolte. Sul posto anche la Polizia e il personale della società autostrade.