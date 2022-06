Edoardo Casalone assistente di Pozzecco

CASALE MONFERRATO - Edoardo Casalone entra nello staff del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana Gianmarco Pozzecco. L'ufficialità è arrivata poco fa dalla Federazione Italiana Pallacanestro. Una grande soddisfazione per il giovane tecnico casalese che segue il "Poz" passando dall'Under 23 (ora affidata al coach della Bertram Marco Ramondino) alla nazionale maggiore.

Il rinnovato staff azzurro, oltre a Casalone, comprende Carlo Recalcati (Senior Assistant), Riccardo Fois, Paolo Galbiati (unico confermato dalla gestione Sacchetti) e Giuseppe Poeta. Matteo Panichi confermato nel ruolo di preparatore fisico.

Il debutto è fissato il 25 giugno a Trieste per amichevole Italia-Slovenia che avvierà la fase di avvicinamento al campionato Europeo che si gioca dal 2 settembre a Milano contro l'Estonia.

Scuola Junior Casale

Edoardo Casalone è nato a Valenza il 12 agosto 1989, ma è cresciuto e vive a Casale Monferrato. Cresce nelle giovanili della Junior Casale, prima da giocatore e poi come allenatore nel settore giovanile. Dopo un anno al Don Bosco Livorno (Serie B), dal 2014 al 2017 è al Derthona Basket come assistente in A2. Nel 2018 passa alla Dinamo Sassari, nello staff di Gianmarco Pozzecco, dove rimane fino al termine della stagione 2020/21. Nel 2021/22 la sua prima esperienza da head coach, al Basket Torino, chiusa nelle scorse settimane.