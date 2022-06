Il 9 giugno è la Giornata mondiale per il triangolo dei coralli

Si celebra oggi, 9 giugno, la Giornata mondiale per il triangolo dei coralli, che rappresenta l’epicentro mondiale della biodiversità marina e comprende i mari di sei paesi della regione Asia-Pacifico: Indonesia, Malesia, Papua Nuova Guinea, Filippine, Isole Salomone e Timor Est.

Se le barriere coralline sono le foreste pluviali dei mari, il triangolo dei coralli è l’equivalente sottomarino dell’Amazzonia. In questa regione ‘marina’ - che come superficie è la metà delle degli Stati Uniti- ci sono più specie marine che in qualsiasi altra parte del pianeta.

Istituita nel 2012 grazie al contributo di sponsor come WWF e Coral Triangle Initiative, questa giornata viene celebrata in diverse località attraverso attività simultanee come pulizie della spiaggia, piantagioni di mangrovie, cene di pesce ‘sostenibile’ ed esposizioni, mercatini e feste in spiaggia. Rispettare il mare, pulire le acque e le spiagge quando necessario, inquinare il meno possibile, sono tutte iniziative scontate ma davvero fondamentali per preservare le barriere coralline.

