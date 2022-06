Overall Tre Colli aggiunge Cavallo

PASTURANA - Overall Tre Colli riparte dopo una settimana di pausa e dopo la Roubaix affrontata dal coordinatore Massimo Subbrero insieme ad altri tre corridori, Cristiano Laguzzi, Dario Fasciolo e Pierluigi Meloncelli.

Riparte domenica dal Giro del Piave, dove l'anno scorso conquistò il secondo posto con Cibrario, e con un corridore in più. Alla squadra si aggiunge Luca Cavallo, scalatore Elite, che ha gareggiato, nella prima parte della stagione, nella squadra continental Delio Gallina, impegnato anche in alcune gare del calendario professionistico, nel 2021 terzo al trofeo nazionale di Carnago.

Piemontese, Cavallo ha scelto di avvicinarsi a casa e alla sede degli studi universitari. Pronto al debutto nel Giro che ha l'arrivo al Monte Avena, a quota 1200 metri. Con lui in team Giani, Belloni, Antonetti, Sasso, Pettiti e il ds Baldi, con il meccanico Capuzzo. Sarà, per tutti, anche un test in preparazione al Giro del Veneto, a tappe, a fine giugno.