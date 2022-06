Il santo di oggi, 15 giugno, è san Vito

Martire

Mazara del Vallo (Trapani), ? - Lucania, 16/6/303 ca.

Proviene da una ricca famiglia, ma le notizie sulla sua vita sono scarse e frammentarie. Orfano di madre, viene educato alla fede cristiana dalla nutrice Crescenza. Il padre, Hylas, gli impone di abiurare la fede, così decide di fuggire, ma viene scoperto e condotto a Roma. Riesce a fuggire una seconda volta, ma in Lucania viene di nuovo catturato. La leggenda narra che viene immerso in un recipiente pieno d'olio bollente, ma Vito rimane illeso. Morirà decapitato. San Vito è molto venerato in Germania. E' il patrono di Mazara del Vallo.

